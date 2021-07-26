Зачарувати жінку й жити її коштом: названі знаки зодіаку, під якими народжуються справжні альфонси

Деякі знаки зодіаку вміють маніпулювати людьми, щоб домогтися, у тому числі, і грошового успіху. До числа таких і відносяться альфонси, які готові піти на все, щоб зачарувати жінку, а потім користуватися її грошима. Астрологи «5 каналу» назвали знаки, серед яких найбільше любителів пожити чужим коштом.

Близнюки обожнюють розкіш. Життя на широку ногу і зовсім невідповідно до своїх достатків змушує їх звертається за допомогою до жінки, яка більш розважлива у своїх витратах.

Риби люблять фантазувати, але не дуже люблять працювати. Вони частіше за інших купують лотерейні білети або грають в казино, сподіваючись на легкі гроші. Нерідко цей знак зодіаку живе коштом жінок, які вірять, що Риби розбагатіють і все повернуть.

Скорпіони можуть звести з розуму будь-яку красуню. Жінки настільки зачаровуються чарівністю та харизмою Скорпіонів, що готові виконати всі їхні бажання, навіть фінансові.

Раніше астрологи назвали найбагатші знаки зодіаку, які вміють притягувати гроші та розпоряджатися ними.

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