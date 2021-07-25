Зоряні невдахи: чотири знака зодіаку, яким не пощастить в останні дні липня

До кінця липня важливо бути пильними з грошима і стежити за емоціями. У всякому разі, така порада буде актуальною для представників чотирьох знаків Зодіаку, зазначила таролог Ольга Соломка в інтерв'ю AstroOboz .

Лев

Вам варто спробувати знайти спільну мову з рідними і близькими, тому що зараз ви не дуже їх розумієте, і тому вихлюпуєте свої невдоволення і напругу на сторонніх.

Діва

Може виникнути відчуття, що всі дороги перекриті, а руки — зв'язані. Тому варто зробити над собою зусилля і нарешті зрушити з місця.

Терези

Вам набридло все, чим ви займаєтеся, тому просто терпите й сумуєте. Час щось змінити.

Козеріг

У вас є велика загроза потрапити в неприємну фінансову ситуацію і стати жертвою шахрайства, а може навіть і пограбування.

Нагадаємо, раніше астролог Влад Росс назвав три знака зодіаку, на яких в серпні звалиться ціла купа грошей.

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