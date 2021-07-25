Астролог назвав три знака зодіаку, на яких в серпні звалиться ціла купа грошей
Відомий астролог Влад Росс спрогнозував, яким трьом знакам Зодіаку в серпні можна чекати фінансових успіхів. Про це пише УНІАН.
Водолій
Водолії, вважає астролог, в серпні з великою ймовірністю можуть зірвати великий куш. Причому це стане для них справжнім сюрпризом.
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Діва
У Дів з'явиться можливість отримати підвищення і збільшити доходи. Вони зможуть відкрити власний бізнес, або навіть великий завод чи фабрику.
Козеріг
Козеріг зможе здійснити вдалі інвестиції та провести вдалі зустрічі з діловими партнерами. Важлива умова — вас не повинні турбувати рідні.
Нагадаємо, астролог Оксана Лукіна вирахувала чотири найбагатших знака Зодіаку.
Фото з Pixabay43
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