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Гороскоп

Астролог назвав три знака зодіаку, на яких в серпні звалиться ціла купа грошей

18:08 25 липня 2021
Астролог назвав три знака зодіаку, на яких в серпні звалиться ціла купа грошей

Відомий астролог Влад Росс спрогнозував, яким трьом знакам Зодіаку в серпні можна чекати фінансових успіхів. Про це пише УНІАН.

Водолій

Водолії, вважає астролог, в серпні з великою ймовірністю можуть зірвати великий куш. Причому це стане для них справжнім сюрпризом.

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Діва

У Дів з'явиться можливість отримати підвищення і збільшити доходи. Вони зможуть відкрити власний бізнес, або навіть великий завод чи фабрику.

Козеріг

Козеріг зможе здійснити вдалі інвестиції та провести вдалі зустрічі з діловими партнерами. Важлива умова — вас не повинні турбувати рідні.

Нагадаємо, астролог Оксана Лукіна вирахувала чотири найбагатших знака Зодіаку.

Фото з Pixabay

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