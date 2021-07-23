Яким чотирьом знакам зодіаку варто приділити увагу здоров'ю

Гороскоп на 23 липня

Нинішній день дозволить розібратися в своїх почуттях і вирішити проблеми, що давно не давали спокою. Він підходить для вирішення фінансових питань, оформлення документів в різних інстанціях. Поїздки виявляться вдалими та подарують масу позитиву. Деяким знакам зодіаку слід подбати про себе та приділити пильну увагу своєму здоров'ю.

Овни у цей день можуть виявитися метеочутливими та гостро реагувати на несприятливі погодні умови та геомагнітні збурення. Помірні фізичні навантаження й водні процедури добре вплинуть і допоможуть привести ваш організм в норму.

Близнюкам зірки радять сьогодні якомога більше ходити пішки й відмовитися від ліфтів. Це допоможе підтримати серцево-судинну систему в формі, а також скинути парочку зайвих кілограмів.

У Діви найбільш уразливим органом може виявитися шлунок. Сьогодні великий ризик харчових отруєнь, тому слід ретельно стежити за якістю вживаних продуктів і відмовитися від жирноїт, а важкої їжі. Також будьте обережні з новими лікарськими препаратами.

Рибам слід приділити пильну увагу своєму здоров'ю та подбати про профілактику хронічних недуг. Деякі представники знаку можуть піддатися нападу мігрені. Варто відразу ж вжити необхідних заходів для його усунення, щоб не погіршити ситуацію.

Раніше відомий астролог, двічі переможець проєкту «Битва екстрасенсів» і постійний експерт програми «Слідство ведуть екстрасенси» (СТБ) Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав гороскоп здоров'я на липень 2021 року для всіх знаків зодіаку.

Фото Pexels

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