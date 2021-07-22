Які чотири знаки зодіаку можуть розраховувати на успіхи у справах

Нинішній день принесе чимало приємних подій. Порадують несподівані зустрічі і отримані звістки. Багатьом вдасться вирішити важливі питання. Це вдалий час для підбиття підсумків або складання планів на найближче майбутнє.

Овну сьогодні для досягнення наміченого доведеться докласти деяких зусиль, але кінцевий результат порадує. Прислухаючись до своєї інтуїції, вдасться легко обійти всі перешкоди на шляху. Це сприятливий час для шопінгу, подорожей і укладення шлюбу. Вечір може піднести сюрпризи і приємні новини.

Близнюків чекає відмінний і плідний день. Випаде шанс реалізувати свої давні плани. Може надійти цікава ділова пропозиція, не виключені грошові надходження. Вам вдасться залучити на свою сторону союзників, які допоможуть у вирішенні давньої проблеми.

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У Лева сьогодні успішною буде командна робота. Зумієте в усій красі продемонструвати свої навички та здібності, проявити лідерські якості. Робота над складними завданнями стане для вас не тільки захоплюючою справою, але й корисною. Зірки обіцяють приємні події на сімейному поприщі.

Вдалим обіцяє бути день у Козерога, коли багато що можна вирішити без будь-яких зволікань і проблем. Головні чинники успіху — оптимізм і віра у власні сили. Добре будуть складатися поїздки. Не виключені цікаві знайомства, які в майбутньому виявляться дуже корисними.

Раніше відомий астролог Павло Глоба передбачив, що серпень 2021 року буде спокійним, але чотири знаки зодіаку зіткнуться з проблемами.

Гороскоп на липень для всіх знаків зодіаку, який відомий астролог Хаял Алекперов склав спеціально для «ФАКТІВ», читайте на нашому сайті.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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