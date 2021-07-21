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Гороскоп

Яким трьом знакам зодіаку слід поберегтися — гороскоп на 21 липня

9:19 21 липня 2021
гороскоп

У цей день багато що може піти не за планом, важко буде зосередитися на чомусь важливому. Згідно з прогнозом астролога, сьогодні не слід переоцінювати свої сили, а також приймати бажане за дійсність.

Телець цього дня може розраховувати на хороші результати лише в тому випадку, якщо буде зберігати спокій та не стане зациклюватися на дрібницях. Труднощів уникнути навряд чи вийде, але ви зумієте з ними впоратися, проявивши завзятість і продумуючи кожен свій крок. Уникайте важких фізичних навантажень, бережіть спину.

Діві зараз важливо зберегти душевну рівновагу та не втрачати оптимістичний настрій. В іншому випадку під впливом негативних емоцій можна допустити серйозні помилки, виправити які буде дуже проблематично. Ретельно перевіряйте інформацію, що надходить, не вірте чуткам і не поспішайте з висновками. Тримайтеся подалі від вогню, сьогодні є великий ризик отримати опіки.

У Водолія очікується досить напружений день. На службі можуть статися якісь несподіванки, що стануть перешкодою у вирішенні важливих справ. Намагайтеся уникати конфліктних ситуацій з колегами й начальством, не поспішайте з прийняттям рішень. Бережіть хребет, не піднімайте важкі речі й не сидіть довго в одному положенні.

Раніше відомий астролог, двічі переможець проєкту «Битва екстрасенсів» і постійний експерт «Слідство ведуть екстрасенси» (СТБ) Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав гороскоп на липень 2021 року для всіх знаків зодіаку.

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