Доведеться напружитися: учасниця «Битви екстрасенсів» назвала п'ять знаків зодіаку, які влітку змінять роботу

Якщо одних знаків зодіаку влітку очікує кар'єрний ріст та значущі перемоги, то у інших можуть виникнути проблеми на службі і їм доведеться міняти роботу.

За прогнозом ясновидиці Кажетти Ахмеджанової п'ять знаків зодіаку чекають істотні зміни в кар'єрі цього літа.

Ракам варто пошукати нове, більш вигідне місце. Але потрібно підійти до проблеми відповідально — вивчити всі мінуси й плюси, заздалегідь дізнатися про підводні камені і тільки потім приймати рішення про звільнення.

Тельцям доведеться докласти чимало зусиль, щоб заробити більше грошей. Варто пошукати другу роботу або почати новий проєкт, де оплата буде гідною.

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Діви влітку змінять роботу, але це доставить їм чимало стресу — адже на новому місці все вийде не відразу.

Козерогам Всесвіт подарує багато нових знайомств, які виявляться дуже корисними для кар'єри. Деякі зможуть освоїти нову професію.

Рибам не варто випробовувати долю і намагатися щось змінити. Не потрібно також «розпилятися» на допомогу оточенню. Зараз важливо навчитися відповідати людям відмовою.

Нагадаємо, астролог назвав чотири знаки зодіаку, яких чекають проблеми в останній місяць літа.

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