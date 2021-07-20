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Гороскоп

Яким чотирьом знакам зодіаку сьогодні пощастить

9:06 20 липня 2021
Гороскоп

Для багатьох нинішній день може виявитися непростим, коли звичні справи даватимуться непросто. У цей період не варто зв'язувати себе якимись зобов'язаннями, приймати доленосні рішення. Але все ж деяким знакам зодіаку зірки нададуть свою підтримку та відмінні шанси.

Підвищена активність і позитивний настрій дозволять Леву вирішити безліч питань як ділового, так і особистого характеру. Зірки обіцяють фінансовий успіх і зростання доходів. Завдяки вдалому збігу обставин зможете розправитися з проблемою, яка вже тривалий час не давала спокою. В особистому житті намічаються позитивні зміни.

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У Терезів очікується вдалий і плідний день, коли можна буде домогтися успіхів навіть у найскладніших справах. Завдяки винахідливості і вмінню знаходити спільну мову з впертими людьми, зумієте досить швидко досягти відмінних результатів у вирішенні наміченого. Ввечері з'явиться можливість приємно провести час у дружній компанії.

Скорпіону зірки нададуть відмінні шанси для вирішення службових та фінансових питань. Непередбачені ситуації хоч і можуть порушити ваші плани, але підштовхнуть до більш активних дій. Не виключено просування кар'єрними сходинами, а також отримання вигідної пропозиції, завдяки якій зможете значно збільшити свої прибутки.

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На Риб чекає багатообіцяючий день, що відкриває непогані перспективи на службі і в особистому житті. Інформація, яка з'явиться несподівано, допоможе обійти підводні камені при вирішенні давньої серйозної справи. Сьогодні важливо не поспішати з висновками і в усьому розраховувати лише на власні сили. Це вдалий час для шопінгу та відвідування салонів краси.

Раніше відомий астролог Павло Глоба назвав чотири знаки зодіаку, на яких чекають проблеми у серпні.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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