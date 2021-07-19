Нинішній день буде сприятливим для вирішення багатьох питань, а також для зустрічей з діловими партнерами і друзями. А ось покупки і далекі поїздки сьогодні бажано відкласти.

Інтуїція підкаже Овну правильний шлях до наміченої мети і допоможе обійти будь-які перешкоди. Вдалою виявиться творча діяльність, тут ви зумієте знайти гідне застосування своїм здібностям і талантам.

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Багато що буде добре виходити у Близнюків, причому для цього не доведеться прикладати якихось особливих зусиль. Гармонійно будуть складатися стосунки з оточуючими, ви без проблем зможете знайти помічників і союзників.

У Діви великі шанси досягти успіхів на службі. Важливо тільки вчасно визначитися з цілями і пріоритетами, щоб не витрачати сили даремно. Вечір — хороший час для романтичних побачень.

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Риби зможуть досягти успіху в багатьох справах. Вам вдасться впоратися навіть з найскладнішими завданнями. Можливе надходження привабливої пропозиції. Порадують зустрічі з друзями, а також новини здалеку.

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