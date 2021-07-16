Яким трьом знакам зодіаку доведеться боротися з вітряками — гороскоп на липень

Відомий астролог Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав гороскоп на середину літа. Переможець проекту «Битва екстрасенсів» передрікає, що представники трьох знаків зодіаку зіткнуться з безвихіднми ситуаціями і втягнуться в боротьбу з вітряками.

Левам астролог радить прислухатися до внутрішнього голосу замість того, щоб сліпо слідувати порадам оточуючих. Інтуїція допоможе уникнути помилок і промахів.

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Для впертих Дів є ризик витратити всі сили на боротьбу з вітряками і прогавити дійсно вигідні сценарії. Це той випадок, коли впертість і завзятість — не помічники на життєвому шляху.

Терезам астролог радить бути рішучіше, коли життя вимагає діяти оперативно. Сумніви стануть перешкодою в непростий період, попереджає Хаял Алекперов.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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