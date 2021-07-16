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Гороскоп

Яким чотирьом знакам зодіаку посміхнуться зірки — гороскоп на 16 липня

8:54 16 липня 2021
гороскоп

Нинішній день обіцяє незвичайні моменти і яскраві емоції. Це вдалий час для нових починань, пошуку союзників і однодумців. Оригінальний і нестандартний підхід до багатьох речей допоможе швидше досягти успіху.

Рака чекає активний і плідний день. На службі зумієте досить швидко впоратися з поставленими завданнями, вдало вирішити фінансові питання. З'являться цікаві ідеї, які варто спробувати втілити в життя.

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Лева очікують успіхи на службі. Не виключено, що доведеться займатися кількома справами одночасно, виправляти чужі помилки. Але завдяки своїм знанням і досвіду вам вдасться досить легко з цим впоратися. Увечері можливе знайомство, яке може отримати романтичне продовження.

У Скорпіона буде відмінний і легкий день. Завдяки своїй інтуїції зумієте безпомилково визначити правильні шляхи просування до намічених цілей. Ймовірні грошові надходження. В особистому житті зірки обіцяють незвичайні зустрічі та приємні сюрпризи.

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Рибам випаде можливість продемонструвати найкращі якості як на службі, так і в особистому житті, завдяки чому вдасться підвищити свій авторитет. Сил і енергії зараз у вас достатньо для того, щоб вирішити багато питань. Це вдалий час для укладення договорів, оформлення важливих паперів. Не виключено романтичне захоплення.

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Фото https://ua.depositphotos.com/

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