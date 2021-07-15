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Гороскоп

Які чотири знака зодіаку складно «затягнути» під вінець

23:01 15 липня 2021
весілля

Серед 12 знаків Зодіаку є не тільки «примхливі», а й ті, яким не варто намагатися створити сім'ю. Про це пише УНІАН.

Водолій

У представників цього знака саме слово «шлюб» викликає справжню відразу, адже вони категорично не готові ні під кого підлаштовуватися.

Телець

Тельцям комфортно на самоті, тому необхідності в шлюбі вони не бачать.

Лев

Леви завжди знаходяться в пошуках чогось кращого. І навіть якщо вони зважаться на відносини, тут же розірвуть їх, якщо на горизонті з'явиться хтось крутіший.

Стрілець

Як не дивно, шлюб не приваблює їх через … брак часу — представники цього знака не готові віддати сім'ї більшу частину свого життя.

Раніше відомий астролог, дворазовий переможець «Битви екстрасенсів» і постійний експерт шоу «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов розповів, яким чотирьом знакам Зодіаку в липні загрожують конфлікти і розрив сімейних відносин, а також яким трьом знакам потрібно терміново зайнятися здоров'ям.

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