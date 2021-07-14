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Гороскоп

Які чотири знаки зодіаку можуть розраховувати сьогодні на удачу

9:18 14 липня 2021
гороскоп

Нинішній день надасть чимало цікавих можливостей. Вдасться багато чого зробити. Важливо лише не метушитися і не квапити події. Це вдалий час для здійснення покупок, а також для позбавлення від шкідливих звичок.

Вдалий і плідний день очікується у Овна. Багато що буде відмінно виходити, на вашому шляху зараз не має виникнути жодних перешкод. З'явиться шанс відновити втрачені зв'язки. Сьогодні вас можуть відвідати цікаві ідеї, реалізацію яких не варто відкладати.

Лева чекає чимало роботи. Але завдяки чітким діям, зібраності і уважності ви зумієте впоратися з найскладнішими завданнями. Незважаючи на високу ділову активність, не варто випускати з уваги особисте життя. Тут вам зірки пророкують цікаве знайомство і приємні сюрпризи.

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Завдяки цілеспрямованості та наполегливості Скорпіону вдасться досягти практично неможливого. Сприятливий збіг обставин може посприяти втіленню в життя того, про що давно вже мріяли. Ймовірне отримання досить незвичайної пропозиції, однак не поспішайте відразу відмовлятися — вона може відкрити перед вами непогані перспективи.

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Успіх супроводжуватиме Риб в багатьох сферах життя. У професійному колі не виключені позитивні зміни. Можливе одержання пропозиції про перехід на більш престижну і високооплачувану роботу. Ймовірні також грошові надходження. Вечір обіцяє приємні сюрпризи.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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