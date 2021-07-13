Відомий астролог, двічі переможець «Битви екстрасенсів» Хаял Алекперов, який раніше назвав чотири знаки зодіаку, у яких в липні є ризик пережити сварки, конфлікти та розрив взаємин, в ексклюзивному гороскопі для «ФАКТІВ» порадив звернути увагу на здоров'я людям, народженим під знаками Діви, Терезів та Скорпіона.

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Якщо Діви у другому місяця літа серйозно займуться своїми хронічними хворобами, то у них є шанс стати у цій боротьбі переможцем. Та й самопочуття значно покращає.

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Терезам зірки радять дати бій шкідливим звичкам. Адже рішучість і сила волі у людей, народжених під цим знаком, у липні буде на максимумі.

Не варто продовжувати відкладати турботу про здоров'я і Скорпіону. Липень — той саме час, що може принести успіх, якщо представники цього знаку все ж таки займуться медичними маніпуляціями, які давно потрібно було зробити.

Повний текст гороскопу здоров'я на липень від Хаяла Алекперова читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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