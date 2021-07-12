Які три знаки зодіаку очікують кардинальні зміни — тароскоп на тиждень

Відомий фахівець з карт таро Ольга Соломка склала свій прогноз на тиждень 12−18 липня. Трьом знакам зодіаку варто чекати кардинальних змін в житті, прогнозує таролог.

Дівам потрібно приготуватися до різких поворотів в особистому житті і до переломних моментів у відносинах з близькими. Є ймовірність, що після бурхливого конфлікту всі його учасники вирішать припинити спілкування.

У житті Терезів теж все ближче безвихідна ситуація. До неї привела надмірна обережність, а тому і рішення знайдеться лише в тому випадку, якщо вдасться подолати страх.

Скорпіонам загрожують фінансові неприємності. Варто остерігатися аферистів і виявляти розумну обережність, коли йдеться про фінанси або цінне майно.

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