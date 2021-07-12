Рідко йдуть на поступки: переможець «Битви екстрасенсів» назвав п'ять найвимогливіших чоловіків за знаком Зодіаку

Багато чоловіків вирізняються дуже «твердим» характером. Але навіть з їх числа можна виділити представників п'яти знаків Зодіаку, які вважають за краще бути вимогливими практично у всьому.

Таких представників чоловічої статі назвав ясновидець Мехді Ебрагімі Вафа, переможець шоу «Битва екстрасенсів» на росТВ, пише «Стархіт».

На першому місці його рейтингу опинився Лев. Такому партнерові треба бути впевненим, що саме він є лідером в парі і все вирішує. Ці чоловіки володіють даром переконання і вміють підпорядковувати собі людей як в матеріальних, так і в інших питаннях. Або, принаймні, створюють видимість своєї переваги, яке для них дуже важливо.

Тельці дуже вимогливі до своїх обраниць в питаннях взаєморозуміння. Для них важливо постійне відчуття любові і моральної підтримки, такі чоловіки ніби харчуються почуттями своєї другої половини, що рухає їх по життю, повідомляє «Стархіт».

Дружина Стрільця неодмінно повинна бути гарною господинею. Народжені під цим сузір'ям чоловіки особливо цінують затишок, чистоту, свіжу і смачну їжу. У цих питаннях вони ніколи не підуть на поступки. Навіть якщо спочатку Стрілець не просить вас вести господарство ідеально, будьте впевнені, рано чи пізно він почне наполягати на цьому.

Терези завжди живуть у своєму власному режимі і змінювати його точно не стануть. Вони будуть жорстко відстоювати свої звичні межі, звички і територію. Змінити такого чоловіка практично неможливо, навіть в питаннях відпочинку вони не готові піти на компроміс, щоб хоч трохи змінити формат подорожі. У відносинах Терези не сприймають безвідповідальності і необов'язковість.

А ось Козероги потребують строгого планування. Їм важливо розуміти, куди все рухається, що буде далі. Можливо, давати прямих вказівок Козеріг не стане, але вектор свого руху обов'язково позначить і з ним доведеться рахуватися, якщо хочете зберегти мир у відносинах.

А раніше астрологи назвали знаки зодіаку, представники яких не створені для сімейного щастя.

Фото moon-mood.ru/

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