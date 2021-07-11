Здатні заплутати людей лестощами: названі три наймайстерніших маніпулятори по знаку зодіаку

Маніпуляція — не завжди погана ознака людського спілкування. Іноді вона є єдиним шансом достукатися до оточення і навіть допомогти людям. Наприклад, підняти комусь самооцінку або досягти важливої мети. Астрологи назвали три знаки зодіаку, які є найбільшими маніпуляторами, пише сайт zhurnal-lady.

Скорпіони маніпулятори за своєю природою. Вони майстри психологічного впливу на людей. Іноді їхнє маніпулювання — це крик про допомогу. Або ж дипломатія, коли людина не розуміє прямих слів.

Скорпіони відмінно помічають людські слабкості і відмінно ними володіють. Це допомагає їм контролювати ситуацію.

Раки намагаються привернути увагу образами, які близьким людям складно ігнорувати. Вони будуть ображатися до тих пір, поки партнер не зрозуміє і не виконає те, що хоче Рак.

У любові Раки морально впливають на свого партнера, пускаючи в хід вже більш серйозні маніпуляції, ніж просто образи.

Близнюки, які люблять увагу, готові будь-якими методами маніпуляції дістати її. Цьому знаку складно не вірити. Знаючи це, Близнюки користуються своєю чарівністю і підкорюють оточення.

Нагадаємо, відомий екстрасенс Хаял Алекперов склав гороскоп на липень для всіх знаків зодіаку.

126

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter