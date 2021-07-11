27.16 / 27.36 32.09 / 32.45
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Здатні заплутати людей лестощами: названі три наймайстерніших маніпулятори по знаку зодіаку

21:46 11 липня 2021
люди

Маніпуляція — не завжди погана ознака людського спілкування. Іноді вона є єдиним шансом достукатися до оточення і навіть допомогти людям. Наприклад, підняти комусь самооцінку або досягти важливої мети. Астрологи назвали три знаки зодіаку, які є найбільшими маніпуляторами, пише сайт zhurnal-lady.

Скорпіони маніпулятори за своєю природою. Вони майстри психологічного впливу на людей. Іноді їхнє маніпулювання — це крик про допомогу. Або ж дипломатія, коли людина не розуміє прямих слів.

Скорпіони відмінно помічають людські слабкості і відмінно ними володіють. Це допомагає їм контролювати ситуацію.

Читайте також: Кому пощастить, а кого чекають проблеми — гороскоп здоров'я на липень

Раки намагаються привернути увагу образами, які близьким людям складно ігнорувати. Вони будуть ображатися до тих пір, поки партнер не зрозуміє і не виконає те, що хоче Рак.

У любові Раки морально впливають на свого партнера, пускаючи в хід вже більш серйозні маніпуляції, ніж просто образи.

Близнюки, які люблять увагу, готові будь-якими методами маніпуляції дістати її. Цьому знаку складно не вірити. Знаючи це, Близнюки користуються своєю чарівністю і підкорюють оточення.

Нагадаємо, відомий екстрасенс Хаял Алекперов склав гороскоп на липень для всіх знаків зодіаку.

126

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Альбіна Джанабаєва

Не може пробачити відхід з сім'ї: Джанабаєва закрила коментарі в Instagram після висловлювань екс-дружини Меладзе

Маша і Оля Полякови

Блиснула п'ятою точкою на тлі яхти: донька Олі Полякової розпочала підготовку до великої морської подорожі

Олена Громова

День Петра й Павла: історія, прикмети та традиції свята

завдання

Буде ще гірше: чому третина випускників провалили ЗНО з математики

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.