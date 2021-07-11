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Гороскоп

Цим чотирьом знакам зодіаку доведеться прийняти рішення, що змінить долю — гороскоп на липень

10:58 11 липня 2021
доля

Відомий екстрасенс Хаял Алекперов попередив, що представникам чотирьох знаків зодіаку в липні 2021 роки доведеться прийняти рішення, яке змінить долю.

Овни

Середина літа — час серйозних рішень і кардинальних змін. У представників знака є всі шанси змінити своє життя на краще. Головне — не упустити момент і бути більш активними.

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Діви

У цей період Діви можуть зіткнутися з труднощами і перепонами на своєму шляху. І властива представникам знака впертість може підштовхувати їх «кидатися грудьми на амбразуру». Але зірки не радять боротися з вітряними млинами. У цьому протистоянні ви можете не помітити куди більш вигідних для себе сценаріїв, які посилає доля.

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Терези

Середина літа може стати вельми непростим періодом для Терезів. Їм доведеться дуже швидко приймати рішення. Порада зірок — менше сумніватися і більше діяти. Тоді ви зможете досягти найкращих результатів.

Козероги

Початок місяця — вдалий час для нових починань. Зараз в ваші вітрила буде дути попутний вітер. Потрібно тільки вибрати курс, і зробити перший крок назустріч своїй меті.

Повний гороскоп на липень від двічі переможця «Битви екстрасенсів» читайте в «ФАКТАХ».

Фото з Pixabay

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