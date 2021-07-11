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Гороскоп

Будуть кипіти справжні пристрасті: чотири знаки зодіаку, на яких чекає успіх в коханні

9:30 11 липня 2021
Кохання

Цей день надасть можливість добре провести час і вирішити важливі питання. Вірогідні незвичайні знайомства і доленосні зустрічі, при цьому здоров'я також буде на рівні.

Овен в цей день буде користуватися підвищеною увагою у представників протилежної статі. Деякі Овни зможуть підкорити чуже серце буквально з першого погляду.

У Діви можуть кипіти справжні пристрасті в особистому житті. Зірки обіцяють незвичайні пригоди і нове знайомство, яке може кардинальним чином змінити долю.

Скорпіону надасться можливість не тільки краще пізнати предмет свого обожнювання, а й самому продемонструвати, наскільки сильні ваші почуття. Довіртеся своїй інтуїції, вона підкаже, як краще діяти.

Риби можуть сміливо призначати побачення, а також робити пропозицію руки і серця — ви сьогодні навряд чи почуєте відмову. У сімейних представників знаку в стосунках пануватиме гармонія і повне взаєморозуміння.

Які два знака зодіаку чекає успіх у справах в липні, читайте в «ФАКТАХ».

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