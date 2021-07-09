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Гороскоп

Які 4 знаки зодіаку можуть розраховувати на удачу

9:34 9 липня 2021
гороскоп
У цей день важливо правильно розставити пріоритети та не змішувати особисті й ділові інтереси. На багатьох чекає успіх у вирішенні фінансових питань, вдалими виявляться покупки.

Для Тельця сьогоднішній день — чудовий період для того, щоб взятися за вирішення важливих і складних справ. Зараз ви зумієте досить легко з ними впоратися. Можна братися за будь-які справи, а також займатися пошуками нового місця роботи або додаткового заробітку.

У Льва найбільш плідним часом виявиться перша половина дня, коли можна буде вирішити багато питань, не докладаючи при цьому особливих зусиль. Удача посміхнеться тим, хто не стане слухати чужих порад, а буде керуватися своїм розумом. Порадує спілкування з друзями, не виключені приємні подарунки або сюрпризи.

Для Водолія цей день готує багато приємних речей. Посилиться вплив позитивних тенденцій, що в першу чергу відіб'ється на службових справах. Вдасться налагодити корисні зв'язки, вирішити проблему, яка вас хвилює. Вірогідні знайомства з цікавими людьми. Вечір може принести щось романтичне.

Риби можуть розраховувати на підтримку зірок у справах, що стосуються фінансів та комерції. Проявивши завзятість і витримку, ви зможете домогтися того, що раніше здавалося неможливим. Багато хто зможе проявити себе у творчих проєктах. Успіху досягнуть ті, хто перебуває в постійному пошуку чогось нового й незвичайного.

Раніше відомий астролог, двічі переможець «Битви екстрасенсів» Хаял Алекперов склав для «ФАКТІВ» гороскоп для всіх знаків зодіаку на липень.

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