27.13 / 27.34 32.01 / 32.39
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Яким знакам Зодіаку потрібно проявити стриманість — гороскоп на 8 липня

7:33 8 липня 2021
Яким знакам Зодіаку потрібно проявити стриманість&nbsp;— гороскоп на 8 липня

У цей день липня може переважати вплив негативних тенденцій. Сьогодні важливо тримати себе в руках і не квапити хід подій. Реалізацію своїх ідей бажано перенести на більш відповідний період.

У Близнюків нинішній день може виявитися досить напруженим. Непередбачені події можуть не тільки змінити ваші плани, але і змусять неабияк понервувати. Постарайтеся не піддаватися емоціям, дійте обдумано і не поспішаючи, інакше ризикуєте зробити серйозні помилки і отримати собі проблеми.

У Діви сьогодні емоції можуть переважати над розумом, що може привести до погіршення самопочуття і до серйозних конфліктів з оточуючими. Не варто занадто завзято відстоювати свою правоту і вже тим більше нав'язувати кому-небудь свою думку.

Козерогові небажано відправлятися на шопінг. Покупками ви навряд чи залишитеся задоволені, та ще й великий ризик витратити занадто багато грошей на непотрібні речі. Бережіть очі, намагайтеся поменше дивитися в екрани смартфона або телевізора.

Які три знака зодіаку в липні можуть зіткнутися з труднощами і перепонами, читайте в «ФАКТАХ».

Фото з Pixabay

318

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Брітні Спірс

Брітні Спірс оголилася перед камерою

Принц Гаррі і Меган Маркл

Колишня співробітниця Меган Маркл розповіла, як це — працювати з герцогинею

Погрози Полякової не подіяли: Меладзе приїхав до Києва

Погрози Полякової не подіяли: Меладзе приїхав до Києва

Кейт Міддлтон і Меган Маркл

Меган Маркл і Кейт Міддлтон уклали перемир'я

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.