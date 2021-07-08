У цей день липня може переважати вплив негативних тенденцій. Сьогодні важливо тримати себе в руках і не квапити хід подій. Реалізацію своїх ідей бажано перенести на більш відповідний період.

У Близнюків нинішній день може виявитися досить напруженим. Непередбачені події можуть не тільки змінити ваші плани, але і змусять неабияк понервувати. Постарайтеся не піддаватися емоціям, дійте обдумано і не поспішаючи, інакше ризикуєте зробити серйозні помилки і отримати собі проблеми.

У Діви сьогодні емоції можуть переважати над розумом, що може привести до погіршення самопочуття і до серйозних конфліктів з оточуючими. Не варто занадто завзято відстоювати свою правоту і вже тим більше нав'язувати кому-небудь свою думку.

Козерогові небажано відправлятися на шопінг. Покупками ви навряд чи залишитеся задоволені, та ще й великий ризик витратити занадто багато грошей на непотрібні речі. Бережіть очі, намагайтеся поменше дивитися в екрани смартфона або телевізора.

Які три знака зодіаку в липні можуть зіткнутися з труднощами і перепонами, читайте в «ФАКТАХ».

Фото з Pixabay

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