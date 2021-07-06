Яким трьом знакам зодіаку зірки обіцяють фінансовий успіх

День може видатися напруженим в емоційному плані. Всі проблеми та спірні питання намагайтеся вирішувати мирним шляхом. Не варто в цей день поспішати зі здійсненням задуманого.

У Тельця сьогодні не виключені несподівані грошові надходження. Ймовірно також отримання ділової пропозиції, що обіцяє кар'єрне зростання й значне збільшення доходів. Це гарний період для вирішення питань спадщини та купівлі-продажу нерухомості.

На Рака чекає активний трудовий період. Зосередьтеся на важливих справах, відкинувши в бік все стороннє — тоді не доведеться довго очикувати успіху. Вірогідне отримання привабливої пропозиції, яка обіцяє в недалекому майбутньому солідний прибуток.

У Скорпіона нинішній день буде сприятливим для вирішення фінансових питань. Зумієте отримати непоганий прибуток від укладених угод, а також вдало вкласти гроші. Вигідними виявляться й покупки.

Загальний гороскоп на липень для всіх знаків зодіаку, який спеціально для «ФАКТІВ» склав відомий астролог, двічі переможець «Битви екстрасенсів» Хаял Алекперов, читайте тут.

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