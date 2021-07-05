Яким чотирьом знакам зодіаку потрібно бути обережними — гороскоп на липень

Літо прекрасна пора для відпочинку, зав'язування нових відносин та зміцнення тих, що вже існуюють. Відомий астролог, двічі переможець «Битви екстрасенсів» Хаял Алекперов у любовному гороскопі на липень порекомендував деяким знакам зодіаку бути обережними, щоб не втратити близьку людину.

Тельцям варто утриматися від уїдливих зауважень та критики на адресу партнера. Необережність може спровокувати чимало сварок зі своєю половинкою, залагодити які буде зовсім непросто.

У емоційних Левів у липні може бути багато сварок з коханими. Але не варто доводити свою правоту, краще частіше поступатися партнеру.

Скритність Скорпіонів може спровокувати конфлікти в особистому житті. Щоб запобігти сварці, потрібно більше спілкуватися зі своєю половинкою та розповідати про свої справи.

Стрільцям зірки радять бути стриманими, щоб не створювати конфлікти, які можуть перерости у тривалі сварки з партнером і навіть розрив стосунків.

Хаял Алекперов також склав гороскоп здоров'я на липень.

Загальний гороскоп для всіх знаків зодіаку на липень-2021 від відомого астролога на сайті «ФАКТІВ».

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter