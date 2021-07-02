Дбають про затишок вдома більше за жінок: названі найбільш «господарські» чоловіки за знаком зодіаку

Зірки, на думку астрологів, впливають на різні сторони життя людини, у тому числі і на розуміння затишку, відношення до чистоти й побуту. Фахівці в області астрології визначили найбільш господарських знаків зодіаку серед чоловіків, передає портал «НьюІнформ».

Чоловік Стрілець не тільки встигає заробляти гроші, але й допомагає своїм другим половинкам в домашніх та побутових питаннях. Для свого будинку і своєї сім'ї Стрільці роблять все можливе і неможливе.

Діва — дуже педантичний знак. Іноді хазяйновитість чоловіків Дів перетікає у занудство. При цьому вони вважають за краще все робити самостійно, не залучаючи до цього жінок. Навіть підлогу готові мити щодня, вважаючи, що добре роботу можуть зробити тільки вони.

Риби не можуть жити в неохайних умовах. Вони люблять комфорт, затишний будинок, доглянутих дітей. Їм властива хазяйновитість. З жінкою-нечупарою вони не зможуть жити під одним дахом.

Водолій любить похвалу й визнання. Хазяйновитість частіше проявляє по необхідності. Якщо дружина щось не встигає, чоловік Водолій завжди знайде сили й час, щоб їй допомогти.

Терези люблять стабільність та обожнюють своє гніздечко. У їхньому будинку завжди чистота і порядок. В облаштування житла Терези вкладають багато сил та грошей. Тому безлад там виключений.

Раніше астрологи розповіли, яким знакам зодіаку слід бути уважними й обережними.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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