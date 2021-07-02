Яким знакам зодіаку слід бути уважними й обережними

Нинішній день підходить для підбиття підсумків, роботи над допущеними помилками. Також потрібно постаратися завершити розпочаті раніше справи й розібратися з накопиченими проблемами.

Тельцю сьогодні зірки радять утриматися від поїздок. Але якщо відкласти їх ніяк не можна, то потрібно проявити максимальну обережність, перебуваючи на дорогах за кермом. Також варто уважно стежити за своїми речами.

Леву слід проявити акуратність у фінансових питаннях, оскільки велика ймовірність серйозних прорахунків. Перш ніж підписати будь-які документи, варто все ретельно перевірити й вивчити. Сьогодні небажано брати або давати гроші в борг.

У Скорпіона ймовірні проблеми зі здоров'ям. Це може бути пов'язано з нервовим перенапруженням. Постарайтеся стримувати свої емоції та не реагувати на те, що відбувається занадто гостро. Відмовтеся від алкоголю й важкої їжі.

Водолію у цей день потрібно сподіватися тільки на власні сили й можливості. Не варто довіряти думкам оточення, вони можуть виявитися помилковими. Сьогодні небажано приступати до чогось нового — результат навряд чи вас порадує. Слід також бути обережними при роботі з ріжучими предметами.

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