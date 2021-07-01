Чотирьом знакам зодіаку зірки обіцяють удачу та грошові надходження

Перший день липня обіцяє бути багатим на яскраві моменти та позитивні емоції. Це хороший період для планів на майбутнє. Зірки радять в цей день проявляти більше ініціативи та частіше прислухатися до своєї інтуїції.

У Овна вірогідні позитивні зміни на діловому й фінансовому терені. На службі буде можливість зміцнити свій авторитет. Ваші таланти та здібності не залишаться непоміченими й будуть оцінені по достоїнству.

Близнюкам, найімовірніше, вдасться знайти однодумців для реалізації своїх ідей та планів. Не виключені грошові надходження. На особистому фронті нове знайомство в майбутньому може перейти в міцні і серйозні стосунки.

На Козерога чекає сприятливий день. Вдасться досить швидко вирішити нагальні питання, представиться також шанс втілити давно народжену ідею. Увечері не виключена приємна зустріч з кимось із старих знайомих.

Рибам зірки обіцяють яскравий та насичений день. Очікується чимало зустрічей та поїздок, які принесуть відмінні результати. Ймовірна незвичайна, але досить приваблива пропозиція. Це сприятливий період для різних починань, а також зміни іміджу.

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