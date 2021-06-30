Безтурботні, самодостатні та без комплексів: три щасливих знаки зодіаку

Як відомо, кожен сам коваль свого щастя. Все ж астрологи виділяють знаки зодіаку, які вважаються найщасливішими.

Перше місце серед них належить Близнюкам. Знак дуже життєлюбний, вільний від комплексів та забобонів, дистанціюється від чужого впливу. Близнюки віддають перевагу займатися тільки тим, що їм подобається. Це приносить їм гроші й радість, пише УНІАН.

Левам все вдається без особливих зусиль. Вони прагнуть мати все найкраще, чого, звичайно й домагаються. Леви інтелігентні, шляхетні, впевнені в собі, самодостатні, мають широкі погляди. Навколо них завжди успішне оточення.



Водолії, мабуть, найлегший й безтурботний знак зодіаку. Вони ніколи не страждають від самотності, не прив'язані до одного місця, дуже товариські й зажадані. Представники цього знаку зазвичай всебічно розвинені, мають багато друзів і легко зав'язують знайомства.

Про те, як Білий Місяць змінить долю знаків зодіаку у липні, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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