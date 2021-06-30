Які три знака зодіаку можуть розраховувати на фінансовий успіх

Телець сьогодні зможе добитися успіху у багатьох справах, в тому числі і фінансових. Правильно розпорядившись наявною у вас сумою грошей, зумієте значно поліпшити своє матеріальне становище.

Льву вдасться укласти вигідні угоди. Деяким представникам знака можуть запропонувати участь у спільних проєктах, що обіцяють непоганий прибуток. Не виключені також і несподівані грошові надходження.

У Терезів це відповідний період для поліпшення фінансового становища. Вдасться вигідно вкласти гроші, знайти додаткове джерело заробітку. Не відмовляйтеся від отриманих привабливих пропозицій — вже в недалекому майбутньому можна розраховувати на солідний дохід

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