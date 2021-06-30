27.05 / 27.29 32.13 / 32.57
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Які три знака зодіаку можуть розраховувати на фінансовий успіх

8:08 30 червня 2021
зодіак
Світлана ЄЛШАНСЬКА, «ФАКТИ»

Телець сьогодні зможе добитися успіху у багатьох справах, в тому числі і фінансових. Правильно розпорядившись наявною у вас сумою грошей, зумієте значно поліпшити своє матеріальне становище.

Льву вдасться укласти вигідні угоди. Деяким представникам знака можуть запропонувати участь у спільних проєктах, що обіцяють непоганий прибуток. Не виключені також і несподівані грошові надходження.

У Терезів це відповідний період для поліпшення фінансового становища. Вдасться вигідно вкласти гроші, знайти додаткове джерело заробітку. Не відмовляйтеся від отриманих привабливих пропозицій — вже в недалекому майбутньому можна розраховувати на солідний дохід

266

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Збірна України

Пристрасні танці та «божевільні» очі Яремчука: відео емоцій у роздягальні збірної України після перемоги над Швецією

хмари

Грозові дощі накриють Україну: синоптики назвали п’ять регіонів, які уникнуть негоди

Кухар

«Боїтеся втратити «годівницю»: Катерина Кухар поскаржилася на погрози

Оля Полякова

Пристрасна фанатка: Оля Полякова скинула верхню частину купальника, щоб підтримати збірну України

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.