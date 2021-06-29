Ретроградний Нептун змусить зняти «рожеві окуляри»: які три знаки зодіаку зберуть всі «плюшки» у липні

Ретроградний Нептун, який вступив у права після Меркурія, буде в русі до 28 листопада. Це сприятливий період для виконання таємних бажань та очікування подарунків від долі.

Період характеризується тим, що багато хто знімає «рожеві окуляри» й починає по-новому бачити багатьох людей, події та перспективи. Деяким знакам зодіаку пощастить більше за інших.

Дівам потрібно сміливо йти за мрією, навіть за найфантастичнішою, і вона обов'язково здійсниться. Це призведе до успіху та радості. Діва отримає навіть те, на що особливо й не сподівалася.

Риби, які зазвичай плекають свої мрії, отримають все сповна. Є можливість кар'єрного росту. Варто братися за амбітні проєкти — вони обов'язково будуть успішними. У період ретроградного Нептуна у Риб немає перешкод.

Терези у цей період будуть потопати у променях слави та приємних моментах. Багато бажань Терезів здійсняться й закладуть міцну основу для майбутнього великого успіху.

Раніше у любовному гороскопі на липень астрологи розповіли, кого чекають кардинальні зміни в коханні.

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