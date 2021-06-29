Розрив стосунків та несподіваний флірт: 6 знаків зодіаку чекають кардинальні зміни в коханні

У деяких знаків зодіаку у липні можуть бути фінансові втрати, іншим пощастить на любовному фронті.

Для Овнів липень стане часом змін. Тупикові відносини з партнером закінчаться. У липні з'явиться нова людина, а з нею нові почуття та емоції.

У Тельців навпаки відносини з партнером будуть тільки міцніти. За повсякденними турботами на роботі й навчанні не варто забувати зайвий раз показати близьким, як їх люблять.

У Близнюків з'явиться шанс зустріти свою половинку. Варто уважно озирнутися навколо та не боятися нових знайомств.

Раки повинні поговорити з коханими відверто — розповісти чесно, що не влаштовує у стосунках, поділитися найпотаємнішими бажаннями і мріями.

Левам зірки рекомендують відпочити та не плануйте нічого серйозного. Стосунки, які можуть зав'язатися у липні, швидше за все, будуть нетривалими, тому особливо не потрібно розраховувати на серйозний роман.

Дівам доведеться зробити непростий вибір між прихильниками. Якщо поставитися до вибору відповідально, то роман може перерости в серйозне та тривале почуття.

Терезам липень обіцяє стрімкий розвиток стосунків та велике взаємне почуття.

Скорпіонам варто зайнятися собою — спорт, салон, книги. Непомітно в житті Скорпіона з'явиться нова людина, яка закрутить голову у першу ж хвилину знайомства. Почуття будуть взаємними.

Стрільцям потрібно особливо уважно прислухатися до порад коханої людини у всіх сферах, особливо в роботі.

Козороги у липні попрощаються з минулим. Варто позбутися непотрібних речей, сумних думок та нудних людей, які тягнуть «на дно». Залишити все, що не приносить задоволення, і навчитися дивитися вперед.

У Водоліїв буде місяць любові. Багато хто знайде свою половинку. А ті Водолії, у яких вже є пара, можуть сміливо чекати раптового стрімкого розвитку взаємин.

Рибам з віртуального світу пора вийти у реальність та сходити на справжнє побачення. Варто лише натякнути, що усмішками обмінюватися приємніше, ніж наліпками.

Раніше астролог Павло Глоба розповів, яким знакам зодіаку пощастить цього літа.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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