Зрада й підлість: названі чотири знаки Зодіаку, на яких чекає небезпечний липень

Чергове наближення Меркурія до Нептуна несе в собі ризики шахрайства та обману, які можуть зрости з 6 липня. Про це у прогнозі астролога Наталі Коляди.

Діви можуть постраждати від пліток та скандалів. Є ризик втратити авторитет і навіть посаду на роботі через заздрість колег. Можна також стати жертвою обману. Уважно потрібно поставитися до дати 23 липня, коли Юпітер утворює квадратуру Ліліт. У цей час існує ризик перевищення повноважень з боку начальства і заздрості оточення.

Стрільці можуть постраждати від свого обранця чи обраниці. Варто тверезо оцінити реальність. Можливо, цей крок призведе до розставання з партнером. На роботі також не виключена зрада з боку товаришів по службі.

Водоліям зірки рекомендують берегти свої фінанси — можливо шахрайство в процесі укладання угод. Є також імовірність крадіжки.

Козорогам у липні потрібно побоюватися кишенькових злодіїв. Можлива зрада з боку сім'ї. Представники цього знака можуть дізнатися про найближчих людей вкрай неприємну інформацію.

Раніше астролог Павло Глоба розповів, яким знакам зодіаку пощастить цього літа.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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