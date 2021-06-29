Отримали «щасливий квиток»: астролог назвав три знаки Зодіаку, яким надзвичайно пощастить влітку

Астролог Павло Глоба, який раніше попередив Левів, Скорпіонів та Близнюків про те, що людям, народженим під цими знаками у липні слід бути особливо обережними з великими сумами грошей, порадував Овнів, Тельців і Риб сприятливим прогнозом на це літо.

Як пише «МК», всі без винятку знаки Зодіаку стануть учасниками досить приємних подій і зустрічей, проте три вище названих витягнуть особливий «щасливий квиток».

Так, на Овнів чекають несподівані зустрічі з корисними людьми. Їхніми результатами можуть стати як кар'єрне зростання та міцне ділове співробітництво, так і особисте щастя.

Тельцям радять зосередитися на виконанні поставлених завдань, адже найближчими днями їх супроводжуватиме успіх. Так що від подарунків долі відмовлятися не потрібно.

А Рибам літній період допоможе позбутися негативних емоцій, чому сприятиме відпочинок на свіжому повітрі. Їм потрібно добре попрацювати над помилками, і успіх не змусить на себе довго чекати.

Раніше Павло Глоба склав гороскоп на липень 2021 року, назвавши сприятливі та несприятливі дати. Так, до перших він відніс 3 липня, а також 6, 9, 13, 18, 24, 27-е числа місяця, а до сприятливих — 4 липня, 8, 12, 15,16, 21, 25 липня.

Фото з Pixabay.

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