27.10 / 27.30 32.25 / 32.60
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Які три знака Зодіаку можуть розраховувати на удачу в справах

7:37 29 червня 2021
Діва

Овнів чкатиме чимало роботи. У цей день бажано діяти самостійно, не сподіваючись на чиюсь допомогу або підказки. На службі вдасться продемонструвати свої найкращі ділові якості, ніж заслужите похвалу керівництва. Вдало зумієте вирішити фінансові питання.

У Діви в першій половині дня можуть порушиться якісь плани. Але вже до обіду ситуація стабілізується і вдасться досить швидко надолужити згаяне. Не виключені грошові надходження. Цей період підходить для завершення давніх справ, виконання даних раніше обіцянок.

Скорпіону зірки обіцяють сприятливий і плідний день. Йому вдасться вирішити багато важливих питань, не докладаючи при цьому особливих зусиль. Буде можливість знайти додаткове джерело доходу, а також виправити помилки, допущені раніше.

фото kleo.ru/

266

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лев

Сильні і безстрашні: названі три знаки Зодіаку, яким усе до снаги

«Неймовірно красива»: Каменських захопила фанатів в трикотажному платті без ліфчика

«Неймовірно красива»: Каменських захопила фанатів в трикотажному платті без ліфчика

Буду вибирати особисто: Ані Лорак в бікіні зробила українцям пропозицію, від якої важко відмовитися

Буду вибирати особисто: Ані Лорак в бікіні зробила українцям пропозицію, від якої важко відмовитися

Діва

Які три знака Зодіаку можуть розраховувати на удачу в справах

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.