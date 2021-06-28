Трьом знакам зодіаку варто сьогодні подбати про своє здоров'я

Тельцю потрібно приділити особливу увагу шлунково-кишковому тракту. Слідкуйте за якістю вживаних продуктів, відмовтеся від жирного та гострого. Ретельно пережовувайте їжу. Це відповідальний період для відвідування кабінету стоматолога або косметолога.

У цей день Скорпіону слід з усією серйозністю поставитися до свого здоров'я. Не залишайте без уваги перші ознаки недуги та не займайтеся самолікуванням. Зараз непогано б почати курс профілактики хронічних захворювань.

Фізичні та емоційні перевантаження можуть негативно позначитися у Стрільця на стані серцево-судинної системи. Постарайтеся спокійніше ставитися до всього того, що відбувається, не нервуйте через дрібниці. Не піднімайте тяжкості та уникайте різких рухів.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

246

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter