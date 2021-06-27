Шалені знижки та любовні пригоди: п’ять знаків зодіаку, яким пощастить в коханні та бізнесі

Для Овнів тиждень буде непростим. На любовному фронті можливі конфлікти. Не варто також вступати в перепалки з начальством та колегами.

Тельцям зірки обіцяють абсолютне перезавантаження. Представники цього знаку будуть почуватися мирно, спокійно — тиждень для «провітрювання мізків».

Близнюків чекають різкі перепади емоцій. Це може негативно позначитися на взаєминах не тільки з колегами та начальством, але й з близькими людьми.

Раків чекає дуже вдалий тиждень. Можливе просування на роботі і успіхи на любовному фронті. Чарівність Раків стане їхнім головним козирем.

Левам на цьому тижні потрібно взяти свої емоції під жорсткий контроль. Не варто нервувати самому, панікувати і виводити оточення своїм нестабільним станом.

У Дів може початися службовий роман. При цьому велика ймовірність потрапити у любовний трикутник.

Терезам варто звернути увагу на фінанси. На майбутньому тижні будуть успішно вирішуватися усі питання, пов'язані з грошима. Доходи будуть рости як на дріжджах при мінімальних витратах. Є ймовірність потрапити на величезні знижки.

Скорпіони наступного тижня зможуть вирішити найважливіші завдання. Начальство оцінить професіоналізм та наполегливість і почне ще більше поважати.

Стрільці будуть дивувати себе і оточення оригінальними способами розв'язання проблем. Креативні ідеї так і будуть приходити їм в голову у будь-який час і в будь-якому місці.

Для Козорогів тиждень обіцяє бути дуже цікавим. На майбутньому тижні можуть статися кілька корисних ділових знайомств, які надалі сприятливо вплинуть на кар'єру.

У Водоліїв велика ймовірність великої подорожі, яка буде дуже яскравою і надовго запам'ятається.

Риб чекає дуже метушливий період і багато рутинних справ. Але не варто переживати — з'явиться людина, яка підтримає і допоможе розгребти робочі завали.

Раніше «ФАКТИ» публікували любовний гороскоп на липень.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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