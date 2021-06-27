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Гороскоп

Яким трьом знакам зодіаку зірки обіцяють успіх у всіх починаннях

7:12 27 червня 2021
зодіак
Світлана ЄЛШАНСЬКА, «ФАКТИ»

Для Тельця нинішній день буде складатися досить вдало. Зумієте досягти успіху в багатьох справах, вдало розв'язати питання. Сьогодні можна вирушати у подорож — нові і яскраві враження будуть вам гарантовані.

Льву слід завершити розпочаті раніше справи, щоб вони не заважали приступити до нових звершень. Зірки сьогодні обіцяють успіхи в різних починаннях, а також у розв'язанні питань, пов'язаних з майном або грошима. Вечір — прекрасний час для романтичних зустрічей або дружніх посиденьок.

Вдалий день очікується у Скорпіона. З'явиться можливість досить швидко вирішити проблему, яка бентежить, завершити те, що довгий час гальмувалося. Вірогідні хороші новини здалеку, а також несподівані грошові надходження. Розпочаті сьогодні проєкти вже незабаром обіцяють принести непогані дивіденди.

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