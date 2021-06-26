На хвилі успіху: названо три знака Зодіаку, яким точно пощастить на вихідних

Розташування небесних світил вказує на те, що в кінці червня для багатьох людей, що народилися під різними знаками Зодіаку, можливі яскраві події та емоції, особливо на любовному фронті. Однак є ймовірність того, що доведеться розплачуватися за те, що сталося раніше і деякі події будуть за ефектом бумеранга, повідомляє ТСН.

Тому варто стримувати себе і свої вчинки, радять астрологи. У суботу з'явиться бажання вільно говорити, діяти, але варто вчасно зупинитися, щоб не пошкодувати про грубість, безтактність або дурість. Свобода однієї людини закінчується там, де починається свобода іншої людини.

Головними ворогами в неділю стануть лінь, пасивність, відмова від власної думки і поглядів. Не варто піддаватися чужій думці, навіть якщо вона доброзичлива і правильна. Знайдіть собі заняття, яке не сильно навантажує, але розвиває — читання цікавої книги, шахи.

Знаки Зодіаку, яким пощастить 26−27 червня

Рак

Вийде втілити в життя те, про що давно мріялося. Вихідні підходять для складання бізнес-планів, ділових домовленостей, постановки професійних цілей і розробки тактики і стратегій. Не лінуйтеся і зробіть важливий крок — він виявиться вдалим і приведе вас туди, куди вам дійсно потрібно.

Лев

Проведіть ці дні з рідними та близькими. Це спілкування принесе масу приємних вражень, поповнить запаси енергії і налаштує на ліричний лад. Вийде згадати минуле, помріяти про майбутнє, а гарний настрій надовго оселиться в душі і подарує оптимістичний погляд на світ, який так давно був необхідний Левам.

Терези

Терези зможуть взяти участь у загальних веселощах на цих вихідних і навіть отримати від цього користь. Серед знайомих або незнайомих вам людей є шанс зустріти людину своєї мрії, другу половинку. Це може бути людина, яка випадково потрапила в компанію або той, кого ви знаєте дуже давно, але ніколи не сприймали його з романтичної точки зору.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали три найбільш «божевільних» знака Зодіаку.

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