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Гороскоп

Яким трьом знакам зодіаку зірки обіцяють удачу на любовному фронті

7:06 26 червня 2021
жінка і чоловік
Світлана ЄЛШАНСЬКА, «ФАКТИ»

Овен зараз знаходиться на порозі позитивних змін в особистому житті. Постарайтеся вчасно розпізнати знаки долі, і вже тим більше не ігноруйте їх. Тим, хто вже знаходиться в парі, зірки радять бути відвертими з коханою людиною. Це зробить ваші стосунки ще міцнішими і гармонійнішими.

Рак в цей день буде знаходиться в центрі уваги і користуватися популярністю з боку представників протилежної статі. Не виключено знайомство, яке в майбутньому може перерости в серйозний і красивий роман.

У Діви нинішній день виявиться оповитий духом романтизму. Вірогідні нові знайомства, дехто може почути пропозицію руки і серця. У деяких представників знаку не виключена зустріч з колишньою любов'ю. Зараз велика ймовірність того, що давно згаслі почуття можуть спалахнути з новою силою.

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