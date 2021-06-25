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Гороскоп

Не варто розслаблятися: відомий астролог попередив про особливості «динамічного» місяця липня

19:44 25 червня 2021
ніч зірки

Відомий астролог Павло Глоба склав гороскоп на липень 2021 року. Зірки говорять, що місяць буде динамічним, повним пригод і життєво важливих змін, а тому жодному знаку зодіаку не час розслаблятися. Про це повідомляє Kleo.

Несприятливими днями астролог називає суботу, 3 липня, а також 6, 9, 13, 18, 24, 27-е числа місяця. При цьому неділя, 4 липня, 8, 12, 15,16, 21 25 липня принесуть удачу.

Глоба пропонує присвятити липень турботам про здоров'я, навіть якщо старі хвороби в цьому місяці ніяк не нагадають про себе. Рецепт універсальний для всіх знаків зодіаку — побільше відпочивати, не забувати перемикатися між видами діяльності, не ігнорувати можливості для саморозвитку.

На любовному фронті час рішучих і наполегливих. Павло Глоба називає місяць сприятливим для романтичних знайомств і закликає користуватися моментом і проявляти ініціативу.

А ось з фінансами в липні буде не все гладко. Місяць сприяє непомірним витратам, невиправданим покупкам, тому варто пам'ятати, чим загрожують таки хвилинні слабкості, і заздалегідь подбати про фінансову подушку безпеки. Також варто проявити здоровий скептицизм з приводу обіцяних легких грошей, слухати внутрішній голос і не вплутуватися в підозрілі фінансові проекти.

Також до вашої уваги любовний гороскоп на липень для всіх знаків зодіаку і астрологічний прогноз до початку третього періоду ретроградного Меркурія.

Фото pixabay.com

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