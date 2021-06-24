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Гороскоп

Тельцям і Близнюкам краще тримати себе в руках: гороскоп для 12 знаків зодіаку на Полуничний місяць

19:53 24 червня 2021
гороскоп

На нічному небі 24 червня можна буде помилуватися Полуничним місяцем. Так називається перша повня після настання астрономічного літа. Гороскоп на цей період обіцяє підвищену працездатність, але разом з нею прийдуть дратівливість, зайва емоційність.

Овнам зірки рекомендують не намагатися осягнути неосяжне і не кидатися виконувати всі справи одночасно. Варто сконцентруватися і проявити розсудливість.

Тельцям астрологи радять проявити стійкість характеру і тримати себе в руках. Спокій винагородиться. Ймовірні грошові надходження.

Близнюкам теж краще не керуватися емоціями і уважно стежити за тим, кому і що говорите. Є ризик, що доведеться пошкодувати про необережно кинуте слово.

Рака не зраджує робочий настрій, і будь-які завдання зараз по плечу. Астрологи радять прислухатися до внутрішнього голосу: він підкаже правильне рішення.

Для Левів прийшов час приділити увагу коханій людині, провести вечір в колі родини, «підзарядитися» для нових звершень.

У Діви відмінний період, щоб прислухатися до себе, перевірити стан здоров'я і приготуватися до того, що доведеться відмовитися від великих витрат.

У Терезів працездатність на піку, але при цьому є ризики для здоров'я. Коло спілкування бажано скоротити.

Скорпіону доведеться розраховувати на власні сили, а не на чужі поради. Допоможе інтуїція і досвід.

Для Стрільців найближчі дні принесуть чимало приводів понервувати, але період дратівливості буде недовгим.

У Козерога настав час для знайомства з новими людьми, для далекосяжних планів і завершення старих проектів.

У Водолія крім поточних успіхів на службі буде привід спробувати щось нове, проявити свої таланти з несподіваного боку.

Рибам зірки обіцяють удачу на особистому фронті, період самотності і хитких відносин близький до завершення.

Нагадаємо, з закінченням фази ретроградного Меркурія всім знакам зодіаку астрологи обіцяють нові звершення і фінансові надходження. Детально про це в гороскопі на кінець червня.

Фото pixabay.com

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