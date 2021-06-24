Тельцям і Близнюкам краще тримати себе в руках: гороскоп для 12 знаків зодіаку на Полуничний місяць

На нічному небі 24 червня можна буде помилуватися Полуничним місяцем. Так називається перша повня після настання астрономічного літа. Гороскоп на цей період обіцяє підвищену працездатність, але разом з нею прийдуть дратівливість, зайва емоційність.

Овнам зірки рекомендують не намагатися осягнути неосяжне і не кидатися виконувати всі справи одночасно. Варто сконцентруватися і проявити розсудливість.

Тельцям астрологи радять проявити стійкість характеру і тримати себе в руках. Спокій винагородиться. Ймовірні грошові надходження.

Близнюкам теж краще не керуватися емоціями і уважно стежити за тим, кому і що говорите. Є ризик, що доведеться пошкодувати про необережно кинуте слово.

Рака не зраджує робочий настрій, і будь-які завдання зараз по плечу. Астрологи радять прислухатися до внутрішнього голосу: він підкаже правильне рішення.

Для Левів прийшов час приділити увагу коханій людині, провести вечір в колі родини, «підзарядитися» для нових звершень.

У Діви відмінний період, щоб прислухатися до себе, перевірити стан здоров'я і приготуватися до того, що доведеться відмовитися від великих витрат.

У Терезів працездатність на піку, але при цьому є ризики для здоров'я. Коло спілкування бажано скоротити.

Скорпіону доведеться розраховувати на власні сили, а не на чужі поради. Допоможе інтуїція і досвід.

Для Стрільців найближчі дні принесуть чимало приводів понервувати, але період дратівливості буде недовгим.

У Козерога настав час для знайомства з новими людьми, для далекосяжних планів і завершення старих проектів.

У Водолія крім поточних успіхів на службі буде привід спробувати щось нове, проявити свої таланти з несподіваного боку.

Рибам зірки обіцяють удачу на особистому фронті, період самотності і хитких відносин близький до завершення.

Нагадаємо, з закінченням фази ретроградного Меркурія всім знакам зодіаку астрологи обіцяють нові звершення і фінансові надходження. Детально про це в гороскопі на кінець червня.

Фото pixabay.com

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