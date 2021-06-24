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Гороскоп

Яким трьом знакам зодіаку потрібно проявити обережність

8:06 24 червня 2021
зодіак
Світлана ЄЛШАНСЬКА, «ФАКТИ»

Тельцю належить вирішити чимало питань, що потребують великих витрат сил та енергії. Намагайтеся рівномірно розподілити навантаження, в іншому випадку ризикуєте отримати проблеми зі здоров'ям. Сьогодні велика ймовірність травм, уважно дивіться під ноги і будьте обережні при роботі з ріжучими предметами.

Напружений і неспокійний день очікується у Водолія. Емоційний фон буде нестабільним, що може привести до прийняття необдуманих та не зовсім правильних рішень. Проявіть обережність і уважність при підписанні важливих документів, а також при розв'язанні фінансових питань.

У Риб цей день може бути пов'язаний з обманом та ілюзіями. Зайва довірливість може занадто дорого обійтися. Утримайтеся від ризикованих підприємств, не будьте відвертими з малознайомими людьми. Не давайте та не беріть гроші в борг.

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