Слідкуйте за гаманцем та банківською картою: астролог назвав три знаки Зодіаку, яким у липні варто бути обережними з великими сумами

У той час, як Козерогам, Водоліям та Рибам цього тижня зірки обіцяють успіх у фінансовій сфері, Левам, Скорпіонам і Близнюкам у наступному місяці варто проявити особливу обережність.

Представників цих знаків Зодіаку застеріг відомий астролог Павло Глоба, пише krasnoyarskmediа. За його словами, особливо потрібно бути обережними з великими сумами грошей.

Так, липень для Левів буде непростим періодом. Людям, які народилися під цим знаком, варто поберегти гроші і не планувати екзотичні подорожі або ж вартісні покупки. Як стверджує астролог, краще віддати перевагу відпустці у рідному місті або околицях з друзями і близькими, аніж їхати кудись за кордон в екзотичну країну.

А Скорпіонів у другому місяці літа очікують великі витрати, без яких їм не вирішити купу справ. Їм важливо не втрачати контроль над грошима, інакше вони можуть «піти», як вода у пісок. Причому всі. До речі, брати у борг в цей період зірки такожне рекомендують.

Почекати з великими витратами варто і Близнюкам, навіть якщо їм раптом прийде у голову спустити всі свої заощадження. Якщо в їхніх планах була покупка нерухомості, авто або прикрас, то з цим краще почекати до осені.

Раніше астролог Олена Осипенко попереджала, що з 27 вересня до 19 жовтня настане третій період ретроградного Меркурію у 2021 році — тому всі значущі справи краще планувати до його початку: з 24 червня по 26 вересня.

Фото з Pixabay.

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