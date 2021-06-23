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Гороскоп

Яким трьом знакам Зодіаку зірки обіцяють успіхи по службі

7:22 23 червня 2021
Золотий Телець

У Тельця очікується сприятливий день в плані кар'єри. Начальство гідно оцінить ваші старання, у деяких представників знаку не виключено підвищення по службі. Ті, хто займається пошуками роботи, мають всі шанси сьогодні її знайти.

Раку легко будуть даватися службові справи. Навіть з найскладнішими завданнями зараз ви зумієте впоратися без будь-яких проблем. Особливого успіху досягнуть ті, хто зайнятий у сфері комерції або послуг, їм вдасться укласти дуже вигідні угоди.

Стрільця чекають непогані перспективи на службовому терені. Ваші ідеї та пропозиції будуть високо оцінені колегами і керівництвом. Не виключена можливість піднятися вгору по кар'єрних сходах, ймовірно також отримання цікавої пропозиції про зміну місця роботи.

Нагадаємо, астролог розповіла, коли краще планувати значущі справи до кінця року з урахуванням впливу ретроградного Меркурія.

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