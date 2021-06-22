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Гороскоп

П'ять знаків зодіаку, яким не пощастить з грошима — астрологи дали прогноз

13:37 22 червня 2021
Знаки зодіаку

У найближчі дні зірки обіцяють деяким знакам зодіаку не тільки успіх в справах, але й фінансове благополуччя. Так стверджує гороскоп, опублікований ТСН.

Для Овнів висока ймовірність стати жертвою шахраїв. Тельці можуть спокуситися обіцянками отримати великий дохід і в результаті понести фінансові втрати.

Близнюків можуть порадувати великі грошові надходження, а Раки можуть реалізувати серйозний професійний проект, який вже незабаром принесе солідні дивіденди. Льву астрологи рекомендують проводити тільки дрібні угоди.

Дівам слід проявити особливу старанність у роботі, а Терези можуть бути винагороджені вагомими преміями. Скорпіону зірки рекомендують уважніше ставиться до потреб друзів, для Стрільців настав сприятливий час для зміни роду діяльності. Козерогів чекають серйозні проекти з великою фінансовою винагородою. А ось Водолії можуть розраховувати на виграш у лотерею. Рибам рекомендується вкластися в грунтовне придбання.

Нагадаємо, астрологи назвали три знака, яких влітку буде супроводжувати фінансовий успіх.

Фото: pixabay.com

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