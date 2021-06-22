Які три знаки зодіаку можуть розраховувати на успіх у справах — гороскоп на 22 червня

Зірки сприятимуть Леву багато в чому, в тому числі і в різних починаннях. Вдасться досить швидко досягти відмінних результатів, що спонукатиме вас рухатися далі, не зупиняючись на досягнутому. Постарайтеся тільки правильно розподілити свої сили, щоб до вечора не звалитися від утоми.

У Терезів намічається відмінний день, який надасть чимало можливостей для реалізації задуманого. Зумієте, ймовірно, досягти успіху в тих справах, в яких інші раніше зазнали невдачі. Поїздки виявляться результативними, вдасться завести нові корисні знайомства або знайти однодумців для майбутніх звершень.

Козерогові зірки обіцяють перспективи кар'єрного росту. Не варто тільки сумніватися в своїх можливостях — завдяки наявним у вас знанням і досвіду зумієте чудово впоратися з будь-якими поставленими завданнями. У справах амурних також намічаються позитивні зміни.

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