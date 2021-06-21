27.09 / 27.30 32.18 / 32.60
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Яким трьом знакам зодіаку зірки обіцяють фінансовий успіх на цьому тижні

11:00 21 червня 2021
зодіак

Козорога чекає гідна матеріальна винагорода, яка перевершить всі його очікування. Але для цього потрібно докласти зусиль й попрацювати над серйозним проєктом. Спочатку пропозиція може налякати великим обсягом робіт, але відмовлятися від неї не варто, адже попереду відчутний бонус.

Водоліям у цей час можна здійснювати фінансові операції, але тільки в тому випадку, якщо всі наслідки будуть ретельно прораховані й ризик виправданий. Навіть якщо особливих прибутків не очікується, не варто втрачати надію. Можна придбати лотерейний білет — він подарує своєму господарю надію на виграш великої суми.

Риби на цьому тижні можуть отримати велику суму грошей, яку бажано витратити на велику й важливу покупку. Не варто розмінюватися на дрібнички або косметику. Кондиціонер або комп'ютер нового покоління принесуть не тільки користь, але й більше радості, ніж черговий флакончик лаку або крем для рук.

42

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

огірки

«Ідеальний хрусткіт»: Клопотенко поділився рецептом малосольних огірків за 3 години

Сергій Кривонос

Сергій Кривонос: «Я називаю чинну владу декабристами. Пам’ятаєте у Леніна: „Вузьке коло цих революціонерів, страшно далекі вони від народу“?»

після бою біля Латишево

Справа «донецького фермера»: чому порятунок льотчика Су-25 закінчилося загибеллю 10 спецназівців

зодіак

Яким трьом знакам зодіаку зірки обіцяють фінансовий успіх на цьому тижні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.