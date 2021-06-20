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Гороскоп

Які три знака зодіаку можуть розраховувати на підтримку зірок

15:40 20 червня 2021
зірки
Світлана ЄЛШАНСЬКА, «ФАКТИ»

Овен сьогодні здатний на багато що. Сил та енергії буде достатньо для того, щоб взятися за виконання найскладніших завдань. Перешкоди, що виникли на шляху, виявляться легко переборними. Буде можливість налагодити корисні зв'язки, а також вдало розв'язувати питання майнового характеру.

Раку нинішній день обіцяє цікаві зустрічі та нові знайомства. З'явиться шанс досягти успіху у справі, з якою останнім часом не вдавалося впоратися. Частіше прислухайтеся до своєї інтуїції, вона дозволить уникнути багатьох помилок. На любовному фронті все буде складатися найкращим чином, дехто може зустріти сьогодні свою долю.

Риби у багатьох справах зуміють добитися відмінних результатів, зірки їм надаватимуть всіляку підтримку. Особливих успіхів вдасться досягти у вирішенні творчих завдань. Також це вдалий час для укладення угод і великих придбань. Вірогідне отримання хороших новин або подарунків.

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