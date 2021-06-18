Яким трьом знакам зодіаку посміхнеться удача

Близнюки багато в чому зможуть досягти успіху, якщо будуть діяти рішуче та не відволікатися на дрібниці. Вірогідне отримання гарних новин здалеку, а також цікавих пропозицій, які в майбутньому обіцяють непоганий зиск. Вечір присвятіть повноцінному відпочинку.

У Льва очікується яскравий й насичений різноманітними подіями день. Завдяки вдалому збігу обставин зумієте вирішити питання, яке не давало вам спокою останнім часом. На службі з'явиться шанс піднятися по кар'єрних сходах. Романтичне побачення подарує незабутні моменти.

Скорпіону зірки нададуть чудову можливість домогтися успіху у справах, які раніше здавалися надзвичайно складними. Чи вдасться завести нові корисні знайомства, не виключені грошові надходження. На особистому фронті у деяких самотніх представників знаку ймовірно початок запаморочливого роману.

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