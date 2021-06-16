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Гороскоп

Яким трьом знакам зодіаку варто подбати сьогодні про своє здоров'я

6:50 17 червня 2021
Лев

Левів з самого ранку можуть мучити головні болі. Вони, швидше за все, будуть викликані стресами або хронічною втомою в останні дні. За можливості обмежте в цей день контакти, а також будь-які навантаження. Намагайтеся більше часу проводити в тиші або на свіжому повітрі, забезпечте собі повноцінний сон.

Стрілець ризикує отримати проблеми зі здоров'ям через неправильне харчування і занадто напружений робочий графік. Намагайтеся частіше влаштовувати невеликі перерви. В їжі віддайте перевагу овочам і білковій їжі. Зараз вдалий час для того, щоб оголосити боротьбу палінню.

У Риб особливої уваги може потребувати нервова і серцево-судинна системи. Через нестабільний емоційній фон вірогідні скачки артеріального тиску. Не варто занадто гостро реагувати на те, що відбувається, а також піддавати себе серйозним фізичним навантаженням. Сприятливий вплив на ваш організм можуть забезпечити водні процедури і вечірні прогулянки перед сном.

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