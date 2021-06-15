Яким знакам зодіаку потрібно проявити обережність: гороскоп на 15 червня

Емоційний фон Овна сьогодні може виявитися нестабільним, що буде заважати при прийнятті правильних рішень. Будьте обережні й уважні, підписуючи різні документи, особливо що стосуються грошей або оформлення нерухомості.

Терезам у цей день слід уникати ризику як в діловій сфері, так і в плані здоров'я. Будьте обачні при здійсненні операцій, проведенні грошових операцій. Утримайтеся від вживання екзотичних продуктів, будьте обережні з прийманням нових лікарських препаратів.

Стрільцю нині слід покладатися тільки на власні сили й можливості. Не вірте нічиїм обіцянкам — вас можуть не просто підвести, а й підставити під удар. Це вдалий час для того, щоб повернутися до якихось давніх ідей й планів. Але перш ніж приступати до їхнього здійснення, слід ретельно все продумати та врахувати всі нюанси.

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